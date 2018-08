Nieuw zorgbedrijf ondanks beschuldiging van fraude

De gemeenten eisen geld terug omdat het failliete zorgbedrijf geen of slechte zorg zou hebben geleverd. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek wegens mogelijke fraude. Zorgverzekeraar VGZ zegt dat de fraude uit eigen onderzoek is gebleken.

Van den Heuvel is zelf vol vertrouwen. Hij heeft zich opnieuw ingeschreven als zorgondernemer met het bedrijf Relaunch. Ook met dit bedrijf wil hij jongeren met een ernstige psychische problemen of verslavingsproblematiek begeleiden. Met zijn aanpak werd Van den Heuvel een paar jaar geleden Tielenaar van het jaar.

Nieuw bedrijf in Tiel en Spijkenisse

De zorgondernemer wil weer aan het werk in Spijkenisse in Zuid-Holland, maar ook opnieuw in Tiel. Van den Heuvel zegt dat investeerders met hem een opvang aan de Buitenbulkweg in Tiel willen realiseren. Ook zouden de investeerders een landelijke keten willen uitrollen met zorgvestigingen op het gebied van verslavingszorg en schuldhulpverlening.



De gemeente Tiel wil geen zaken meer doen met Cok van den Heuvel. Toch ziet de ondernemer juridische mogelijkheden die de gemeente kunnen dwingen tot medewerking aan een constructie waarbij hij betaald gaat worden via het Persoonsgebonden Budget van cliënten. Van den Heuvel is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de gemeente Tiel uiteindelijk zal moeten erkennen dat ze fout hebben gezeten. Hierover zou al informeel contact zijn geweest met onder anderen de huidige wethouder Carla Kreuk. Hij ziet de uitkomst van de rechtszaak deze week met vertrouwen tegemoet. Tot een strafzaak wegens fraude zal het niet komen, denkt Van den Heuvel.

Hoe is de toelating bij Relaunch verlopen?

Het nieuwe bedrijf Relaunch kreeg op 9 juli een toelating van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De procedure die meerdere gemeenten hebben aangespannen en de vermoedelijke fraude bij voorloper Job Lanceer, hebben het CIBG niet weerhouden van de toelating.

'Het gaat hier om een eenmanszaak. In dat geval mogen wij de aanvraaggegevens niet delen met zorgverzekeraars of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze eenmanszaak heeft verder bij ons nooit eerder een toelating gehad. De persoon achter de onderneming wellicht wel, maar dat kunnen wij niet terugzien', zegt een woordvoerder van het CIBG

Gemeente Tiel wil geen zaken doen

In een schriftelijke reactie laat de gemeente Tiel weten: 'De heer Van de Heuvel claimt dat hij mogelijkheden ziet om ook in Tiel weer aan de slag te gaan. Waarop hij dat baseert is ons niet duidelijk. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente Tiel géén raamovereenkomst met Relaunch en is deze ook niet voornemens af te sluiten. In tegenstelling tot hetgeen Van de Heuvel zegt, staat geen van de collegeleden of medewerkers welwillend tegenover Relaunch als aanbieder van welke vorm van zorg dan ook vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Reden hiervan is dat het kwaliteitsonderzoek van Wmo-toezicht Gelderland-Zuid in 2016 heeft uitgewezen dat de begeleiding van cliënten door stichting Job Lanceer, waarvan de heer Van den Heuvel voorzitter was, niet naar behoren was.'