Silogas in maiskuil Hengelo Foto: Omroep Gelderland

HENGELO - Op het erf van een boerderij aan de Varsselseweg in Varssel, bij Hengelo, is de brandweer enige tijd bezig geweest silogas in een net afgedekte maïskuil. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland was het zich nog in een beginfase.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

De brandweer van Ruurlo werd omstreeks 14.45 uur opgeroepen voor het incident. Het betreft een bult van 20 bij 8 meter. De eigenaar zag het afdekzeil opbollen waarbij een rode kleur gas waarneembaar was. Door het aanleggen van buizen kan het gas gecontroleerd ontsnappen.



Het proces om de maïskuil gasvrij te krijgen neemt zeker 4 tot 5 dagen in beslag. Hierna kunnen er vervolgmaatregelen worden getroffen.