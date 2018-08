Gemeente wil investeren in aantrekkelijke gevels

EDE - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een verdubbeling van het gevelverbeteringfonds. Er moet 50.000 euro per jaar geïnvesteerd worden in gevelverbetering. Voorheen was dit 25.000 euro.

Pandeigenaren kunnen in de toekomst ook meer subsidie aanvragen volgens de gemeente Ede. Het fonds is opgezet om de lelijke gevels in het centrum een opknapbeurt te geven.

De afgelopen jaren zijn zeven gevels in het historisch lint gerenoveerd. Per gevel kunnen pandeigenaren 10.000 euro subsidie krijgen, de helft meer dan vorig jaar. Het opknappen van een gevel kost gemiddeld tussen de 25.000 en 40.000 euro.

Enthousiast

Volgens wethouder Willemien Vreugdenhil zijn zowel inwoners als pandeigenaren zijn enthousiast over dit fonds. ‘Het centrum van Ede knapt er zichtbaar van op en dat willen we graag. De ervaring leert dat de subsidie pandeigenaren over de streep trekt om daadwerkelijk te investeren in de uitstraling van hun pand.’

Herinrichting Grotestraat

Het college heeft daarnaast ingestemd met de al langer voorgenomen herinrichting van de Grotestraat. De bestrating wordt vernieuwd met natuurstenen goten. Elf iepen moeten de straat een groenere uitstraling geven, ook het straatmeubilair wordt vernieuwd.

Beide besluiten worden in september voorgelegd aan de gemeenteraad.