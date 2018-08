Deel dit artikel:











Invallen en aanhoudingen wegens miljoenenfraude Foto: Pxhere

APELDOORN - De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is woensdag woningen in Apeldoorn en Hattem binnengevallen in het kader van een groot onderzoek naar het witwassen van ongeveer 1,8 miljoen euro.

Ook in Houten, Oldenzaal, Zwolle en de gemeente Lopik deed de politie invallen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar zeven verdachten, onder wie een 54-jarige man uit Hattem en een echtpaar van 53 en 51 jaar oud uit Apeldoorn. Zij zouden het geld via buitenlandse fiscale constructies achterover hebben gedrukt. Vuurwapen Tijdens de invallen is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De politie heeft een vuurwapen in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachten houdt verband met de Panama Papers. Dat is de naam die is gegeven aan een grote hoeveelheid uitgelekte gegevens over dubieuze constructies die in Panama werden opgetuigd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52