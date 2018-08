Poolse moordverdachte gepakt in Apeldoorn

APELDOORN - Een 27-jarige man uit Polen is zondag door de politie aangehouden langs de snelweg A1 bij Apeldoorn. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin heeft ontvoerd en vermoord.

De 29-jarige vriendin van de Pool was als vermist opgegeven. De politie in Polen tipte Nederlandse collega's over de man, omdat hij in de auto onderweg zou zijn naar Nederland. Uiteindelijk is de Pool zondagmiddag op een parkeerplaats langs de A1 bij Apeldoorn opgepakt.

Het lichaam van zijn 29-jarige vriendin werd maandag gevonden in het Duitse Havelkanaal in de buurt van Berlijn. Onderzoek door de politie maakte duidelijk dat de verdachte met zijn auto op de plek was geweest waar het lichaam was gedumpt.