Vrijwilligers Theater Berkelland starten met nul euro budget

EIBERGEN - Het theater in Eibergen is terug van weggeweest. Toen Kulturhus 't Spieker in Eibergen een paar jaar geleden failliet ging, was dat het eind van het theater. Maar dankzij een groep enthousiaste Eibergenaren maakt het theater nu een nieuwe start.

Stichting Theater Berkelland, dat is nu de naam. Een theater dat van A tot Z wordt gerund door vrijwilligers. Henk van Leeuwen steekt er straks - als het seizoen begint - al snel 50 tot 60 uur in de week in. 'Maar het is leuk vrijwilligerswerk hoor', zegt hij vrolijk.

Sprong in het diepe

Van Leeuwen was beheerder in het vroegere 't Spieker en kende het theater daardoor al goed. Hij nam het initiatief voor de doorstart. 'Ik werd gevraagd en dacht, als niemand springt, dan spring ik wel. En gelukkig heb ik een aantal vertrouwelingen om me heen verzameld die me helpen.'

Geld, dat is er niet: 'We hebben nul euro budget. Loonkosten zijn normaal gesproken het hoogst en die hebben we dus ook niet, dus dat scheelt.' De vrijwilligers hopen dat de voorstellingen wat geld in de kassa brengen. 'We hopen dan wat vlees op de botten te krijgen want dat is wel belangrijk,' zegt voorzitter Bas Steinkamp. Ook met de horeca kunnen ze wat extra inkomsten krijgen.

Vrijwilligers gezocht

Meer vrijwilligers kan het theater ook nog wel gebruiken. 'Van mensen bij de garderobe, tot de kassa en in de horeca, alle hulp is welkom. Zodat we ook een beetje kunnen rouleren', zegt Steinkamp.

Van Leeuwen heeft er in ieder geval zin in. 'Alle vrijwilligers zetten er in ieder geval de schouders onder, en dan komt dat publiek ook wel. Daar heb ik alle vertrouwen in.'