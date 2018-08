Deel dit artikel:











Welkom in de Roskam tijdens de Nacht van Nunspeet Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Om hotel-restaurant de Roskam in Nunspeet in oude glorie te herstellen is een enorm project. Om het publiek daar iets van mee te laten krijgen wordt er tijdens de Nacht van Nunspeet buiten maar ook binnen gezorgd voor Italiaanse sferen.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

Eigenaresse Anna Frens: 'Elke twee maanden hebben we al open huis om mensen mee te laten kijken naar de vorderingen. Aangezien de vloer nog niet is gestort gaan we binnen platen leggen. Er wordt een Italiaanse muurschilderij geschilderd, met een beamer wordt een Dolce Vita getoond, Er wordteen sfeerhoekje ingericht en op de steiger komt live muziek. Ook wordt gezorgd voor culinaire hapjes en tevens wordt een bar geplaatst. Kortom ook in en bij de Roskam wordt het een gezellige Italiaanse sfeer tijdens de Nacht van Nunspeet.' De Roskam zal in oude luister worden hersteld als hotel-restaurant met tien kamers.