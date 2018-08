Deel dit artikel:











Man aangehouden met 'hot' koudemiddel in 132 gasflessen Foto: Landelijke Eenheid

WILP - Een 20-jarige man uit Utrecht liep dinsdag tegen de lamp op de snelweg A1 bij Wilp. Hij vervoerde 132 gasflessen met een koudemiddel en had niet de juiste papieren bij zich. De flessen zijn vermoedelijk eerder deze week gestolen bij een bedrijf in het Duitse Seevetal. 'Koudemiddel is hot', aldus de politie.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur zagen een zwaar beladen bestelbus rijden. Bij controle bleek dat er 132 gasflessen met koudemiddel R134a in zaten. De politie constateerde dat bestuurder geen ladingdocumenten kon tonen en dat het vervoer van de gevaarlijke stoffen niet aan de voorschriften voldeed. Duizend gasflessen gestolen Na contact met het Duitse bedrijf dat op de gasflessen stond vermeld, bleek dat daar in de nacht van maandag op dinsdag ongeveer duizend gasflessen met koudemiddel waren gestolen. Hierop werd de 20-jarige bestuurder aangehouden. De politie verdenkt hem van diefstal of heling. 600 euro per fles De politie stelt een nader onderzoek in. Het koudemiddel R134a wordt onder meer gebruikt in airco's van personenauto's. De prijs steeg het afgelopen jaar sterk omdat het middel door nieuwe milieu-eisen minder wordt geproduceerd. Een fles van 12 kg kost ongeveer 600 euro. Dat maakt koudemiddel 'hot' in het criminele circuit.