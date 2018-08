'Man uit Lingewaard wilde aanslag op moslims plegen'

ANGEREN - Een 43-jarige man uit de gemeente Lingewaard zit al sinds eind mei vast omdat hij geweld tegen moslims zou willen gebruiken. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De man had een alarmpistool en scherpe kogelpatronen in zijn bezit.

De man werd op 23 mei aangehouden. Er zijn tot nu toe geen aanwijzing gevonden dat de man een concreet plan voor een aanslag had. Toch is er een onderzoek naar hem gestart, omdat hij op volgens het OM wel in staat zou zijn om een aanslag te plegen. Zo is er informatie dat de man aan explosieven kon komen.

Sinds de arrestatie van de Lingewaarder is het onderzoek naar hem in volle gang, onder meer naar zijn psychische gesteldheid. Op vrijdag 7 september is in de rechtbank van Arnhem een pro forma zitting om de stand van zaken te bespreken.