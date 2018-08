Herman Koch houdt inzamelingsactie voor stiltekamer Airborne Museum

OOSTERBEEK - Een ruimte waar museumbezoekers ‘in alle rust hun verloren dierbaren kunnen herdenken’. Zo verwoordt directeur Sara Heijse haar wens voor een stiltekamer in het Airborne Museum Hartenstein. Schrijver Herman Koch gaat daarbij helpen.

Die ruimte gaat rond de 30.000 euro kosten. Om dat bedrag binnen te krijgen is de hulp ingeroepen van Herman Koch, van oorsprong Arnhemmer. Koch doet op het platform voor crowdfunding in de creatieve sector voordekunst.nl een oproep om te doneren. Hij doet dat in het Engels, om ook een internationaal publiek te bereiken. Ook op Facebook staat de oproep.



In het museum is een interview met Koch te beluisteren over zijn ervaringen in het na-oorlogse Arnhem. Verder is een foto van zijn wiegje te zien, gemaakt van een bevoorradingsmand van de Britten.



Heijse stelt dat ze uit reacties van bezoekers heeft opgemaakt dat er behoefte is aan een stiltekamer. Op dit ogenblik is het Airborne Museum aan een grootschalige vernieuwing bezig. Het is de bedoeling dat de ruimte klaar is voor de 75e herdenking van de bevrijding, in 2020.