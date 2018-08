Deel dit artikel:











Gaat de paarse heide zich herstellen?

EDE - Voor liefhebbers van paarse heide is het niet zo'n goed jaar. Door de droogte van de afgelopen maanden is er veel heide verbrand. Gaat de paarse heide zich herstellen? Vlogger en natuurkenner Youri Jongkoen ging voor ons de natuur in! En hij kwam nog meer verrassingen tegen..

