Doetinchemse krijgt 12 jaar cel voor fatale woningbrand

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft de 54-jarige Carla T. uit Doetinchem veroordeeld tot 12 jaar cel. De vrouw wordt verantwoordelijk gehouden voor brandstichting waarbij in augustus vorig jaar een 58-jarige plaatsgenote om het leven kwam.

De brand werd gesticht vlak bij de enige trap naar boven, in het huis aan de Papaverstraat. Er ontstond een uitslaande brand, die het slachtoffer op de bovenverdieping het leven kostte.

Beide vrouwen waren niet de bewoners van het huis. De man die het huis huurde, was niet thuis. Hij is de ex van de verdachte. Zij zou uit jaloezie hebben gehandeld, omdat het slachtoffer bij haar ex-vriend woonde.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 16 jaar cel tegen Carla T. De straf, voor poging tot doodslag, viel lager uit omdat de rechtbank moord met voorbedachten rade niet bewezen achtte.

