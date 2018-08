VIDEO: Wielerteam uit Ophemert haalt ruim 20.000 euro op voor Alpe d'Huzes

OPHEMERT - Het CWF Cyclingteam uit Ophemert heeft ruim 20.000 euro opgehaald voor Alpe d'Huzes. Dit geld werd bijeen verzameld door verschillende acties te houden waaronder een toertocht die afgelopen weekend plaatsvond.

Het CWF-team is het hele jaar druk bezig geweest met verschillende acties om geld in te zamelen voor de Alpe d'Huzes, met als hoogtepunt de beklimming van de berg zelf. Eerder werden al andere ludieke acties bedacht; het afgelopen weekend werd dit afgesloten met een toertocht voor zowel fietsers als wandelaars.

Het grootste deel van het opgehaalde geld is dan wel bij elkaar gefietst in Frankrijk, maar de actie van afgelopen weekend was ook goed voor ruim 2300 euro.