Meldplicht voor particuliere vakantieverhuur

ARNHEM - De gemeente Arnhem wil een meldplicht invoeren voor mensen die hun huis of een gedeelte daarvan verhuren aan vakantiegangers.

Het initiatief voor dit voorstel komt van VVD-raadslid Bas van Es. Door het invoeren van de meldplicht krijgt de gemeente meer inzicht in het aantal particuliere verhuurders en kan ze voorkomen dat hotels en B&B’s hun klandizie naar particuliere adressen zien verdwijnen. Het is ook een middel om de overlast tegen te gaan in buurten waar huizen worden verhuurd.



Om nieuwe ongelijkheid te voorkomen tussen B&B’s en Airbnb’s, stelt de raad het college voor om ook aan B&B’s een meldplicht op te leggen. Sinds 2010 hoefden die juist geen vergunning meer aan te vragen wanneer ze aan de criteria van maximaal vier slaapplaatsen en een kort verblijf voldeden. Omdat voor Airbnb’s dezelfde criteria gelden en zij bovendien maar 60 dagen per jaar open mogen zijn, zou er een ongelijke situatie ontstaan als de Airbnb’s wel een meldplicht hebben en gewone B&B’s niet.



Wanneer de meldingsplicht van kracht gaat, komt mogelijk ook de toeristenbelasting weer terug. Die komt neer op twee euro per toerist per nacht.



De gemeente stelt wel dat er in Arnhem nog geen sprake is van Amsterdamse toestanden.