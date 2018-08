Tiental patiënten CWZ in isolement na uitbraak bacterie

NIJMEGEN - In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen is dinsdagmiddag op de Maag-darm-lever afdeling bij een tiental patiënten de VRE-bacterie gevonden. Het ziekenhuis neemt maatregelen om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij mensen met een verminderde weerstand infecties veroorzaken. Deze infecties zijn moeilijker te behandelen omdat de ziekenhuisbacterie ongevoelig is voor antibiotica die normaal worden voorgeschreven.

Patiënten die de bacterie hebben, worden daarom in isolatie verpleegd om verspreiding te voorkomen. Daarnaast worden meerdere patiënten onderzocht op de aanwezigheid van de bacterie. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat patiënten en familie woensdag per brief worden geïnformeerd.

'Geen wonder'

De VRE-bacterie wordt vaker in ziekenhuizen aangetroffen. Zo vroeg ziekenhuis Rijnstate in Arnhem half augustus aan tweehonderd patiënten zich op de bacterie te laten testen vanwege twee besmettingsgevallen.

Dat is geen wonder, legde Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen onlangs aan Omroep Gelderland uit: 'Het logisch dat bacteriën vaak voorkomen in ziekenhuizen. Zowel gezonde als zieke mensen dragen de bacteriën bij zich en in ziekenhuizen kunnen die bacteriën zich makkelijk verspreiden.' Bovendien zijn ziekenhuizen veel alerter op hygiëne en daardoor worden besmettingen vaker ontdekt, aldus Van der Horst.

