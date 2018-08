Van VakantieBieb naar e-books

EPE - De VakantieBieb -met ruim 60 e-books voor het hele gezin- is per 1 september weer gesloten. Voor veel mensen is de VakantieBieb de eerste kennismaking met het lezen van e-books van de bibliotheek. Voor veel van hen is deze kennismaking goed bevallen en smaakt dit naar meer. Zij kunnen doorgaan met het lezen van e-books en kiezen uit de duizenden titels die gratis te lezen zijn voor leden van de Bibliotheek Noord-Veluwe.

20.000 e-books

De online Bibliotheek bevat nu zo’n 20.000 e-books. Het aanbod wisselt, zodat er steeds verrassende titels worden aangeboden. Je kunt tot 10 e-books tegelijk lenem, de e-books blijven 3 weken op de boekenplank staan. Je kunt ze lezen op smartphone, tablet, e-reader, pc of laptop. Het lenen van e-books is gratis voor leden van de Bibliotheek Noord-Veluwe, maar je moet wel eerst even een account aanmaken op www.onlinebibliotheek.nl. Zodra het account is aangemaakt kun je kiezen uit de e-books. Van romans tot thrillers, van kinderboeken tot informatief.

Digitaal spreekuur

Hulp nodig bij het aanmaken van een account voor de e-books of bij het lenen van de e-books? Dan biedt het digitaal spreekuur van de bibliotheek uitkomst! Iedere maand is er een Digitaal Spreekuur in iedere gemeente van het werkgebied van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Dat spreekuur is ook voor vragen over het online reserveren van bibliotheek boeken, de LuisterBieb, het installeren van de Bibliotheek App, de online cursussen van de Bibliotheek of voor vragen over het oplossen van kleine problemen en tips en trucs voor tablets.

De medewerkers van de Bibliotheek geven tijdens deze digitale spreekuren persoonlijke, 1-op-1 uitleg en technische ondersteuning. De uitleg is gratis. Het is de bedoeling dat je je eigen tablet, smartphone of, voor vragen over e-readers, je eigen e-reader en laptop meeneemt. Het Digitaal Spreekuur is geen cursus, je kunt zo aanschuiven. Koffie/thee en wifi zijn gratis. Het eerstvolgende spreekuur in Hattem is maandag 3 september.