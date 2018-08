Deel dit artikel:











Nazomer staat voor de deur: barbecue kan weer aan Foto: Flickr

WAGENINGEN - Voor wie nog geen afscheid kan nemen van de zomer, heeft Meteogroup in Wageningen goed nieuws. Vanaf donderdag wordt het zonnig en lopen de temperaturen langzaam op. In en na het weekend kunnen we genieten van temperaturen tot 25 graden.

Het gaat woensdagmiddag nog flink regenen, maar daarna kan de barbecue weer uit de schuur. Donderdag en vrijdag wordt het 'flink zonnig', liet Margot Ribberink van Meteogroup eerder al aan Omroep Gelderland weten. De temperatuur schommelt dan rond de 20 graden. Vanaf zondag 25 graden Voor het weekend ziet de weersverwachting er nog gunstiger uit. Vooral zondag schijnt de zon volop en kan het wel 25 graden worden. De nazomerse temperaturen zetten zich maandag en dinsdag door. Zo breekt er opnieuw een periode met heerlijk zomerweer aan. Zie ook: Zomers weekend in aantocht: het kan wel 25 graden worden Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52