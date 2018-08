Drie tips overval Ede na Opsporing Verzocht

EDE - De politie heeft na het televisieprogramma Opsporing Verzocht, waarin aandacht werd besteed aan een woningoverval in Ede, drie tips binnengekregen. De politie onderzoekt de bruikbaarheid van die tips.

Vrijdagavond 23 februari werd in Ede een woning overvallen aan de Loevestein. Twee of meer personen drongen de woning binnen. Een bejaarde bewoner liep tijdens de overval verwondingen op.

De verdachten zouden er rennend vandoor zijn gegaan, in de richting van de kinderboerderij. Wat de buit precies is, is onbekend.

