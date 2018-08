Politie houdt gestolen vrachtwagen tegen, bestuurder aangehouden

DODEWAARD - De politie heeft dinsdagavond een gestolen vrachtauto tegengehouden op de A15 bij Dodewaard.

Agenten reden in Kesteren en vernamen dat de truck bij Echteld reed. Daardoor konden zij precies voor de vrachtwagen de A15 op rijden.

In samenwerking met agenten van de Landelijke Eenheid, politie Geldermalsen kon de politie Neder-Betuwe het voertuig in Dodewaard staande houden. De bestuurder is aangehouden.

De vrachtwagen is zonder schade terug naar de eigenaar.