Melchers spreekt toch bij ontvangst Provinciale Staten Hans Melchers, foto: Omroep Gelderland

RUURLO - De Achterhoekse miljardair Hans Melchers heeft toch kort gesproken bij het ontvangen van de Provinciale Staten in zijn museum MORE in kasteel Ruurlo. Na de commotie die eerder ontstaan was, had hij er geen zin meer in.

De SP en de Partij voor de Dieren boycotten het bezoek aan MORE, omdat zij Melchers als een omstreden persoon zien. Dat heeft te maken met de levering van landbouwbestrijdingsmiddelen door zijn bedrijf Melchemie aan Irak in 1986. Melchemie, het toenmalige bedrijf van Melchers, werd in 1986 veroordeeld tot een boete van 100.000 gulden voor de levering van landbouwbestrijdingsmiddelen aan Irak. Het middel stond op de lijst van verboden producten omdat het gebruikt zou kunnen worden voor de productie van gifgas. De zaak kwam weer in het nieuws, toen het Amerikaanse advocatenkantoor MM Law aankondigde -namens slachtoffers en nabestaanden van een gifgasaanval in Irak- schadevergoeding te gaan eisen van bedrijven die in de jaren tachtig dergelijke middelen hebben geleverd aan Saddam. Sneer naar pers In zijn korte welkomswoord zei Melchers niets over de SP of de Partij voor de Dieren. Hij deelde wel een sneer uit naar de pers: 'Ze hebben mij door het slijk gehaald', aldus Melchers. De plaatsvervangend voorzitter van de Provinciale Staten betreurt achteraf de ontstane commotie omdat het een informele dag is. Zie ook: Hans Melchers: 'Geen zin in ontvangst Provinciale Staten in museum' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52