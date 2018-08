NVWA zoekt tijgermug in Westervoort; bewoners geschrokken

De buurt in Westervoort waar de Aziatische tijgermug is gevonden. Foto: Omroep Gelderland

De buurt in Westervoort waar de Aziatische tijgermug is gevonden. Foto: Omroep Gelderland

WESTERVOORT - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vandaag op jacht naar de Aziatische tijgermug in Westervoort. Dat zei woordvoerder Benno Bruggink van de NVWA woensdagmorgen op Radio Gelderland.

Een bewoner van Het Biezenweitje in Westervoort schakelde de voedsel- en warenwaakhond in na de vondst van de mug. Laboratoriumonderzoek wees uit dat het daadwerkelijk een Aziatische tijgermug is.

Dit insect komt onder meer via tweedehands autobanden en reizigers vanuit Azië naar ons land en kan besmettelijke ziektes bij zich hebben, zoals zikakoorts en knokkelkoorts. 'Meestal zijn de insecten ongevaarlijk, maar we willen ze hier gewoon niet hebben', aldus Bruggink. 'Vandaag gaan we overal larven zoeken.'

De zegsman van de NVWA raadt iedereen aan die denkt een tijgermug te hebben gespot, zich te melden. 'Kijk op onze site voor een beschrijving', zei Bruggink woensdag, 'en als het inderdaad een tijgermug is, dan komen we die halen. Het maakt niet uit of de mug dood of levend is.'

De Aziatische tijgermug werd behalve in Westervoort ook in Aalten gevonden.

'Toch wel beangstigend'

'Ik vind het stiekem wel een beetje eng. Je hoort er toch wel wat dingen over. Aan de andere kant, mocht er een op mijn kamer komen, dan sla ik het dier gewoon dood', vertelt een bewoonster.

En andere bewoner van Het Biezenweitje was nog niet op de hoogte. 'Ik vind het toch wel beangstigend. Het is erg vervelend.'

