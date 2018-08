Voetbalschool vv Nunspeet start het nieuwe seizoen

NUNSPEET - De voetbalschool van vv Nunspeet gaat zaterdag weer van start.

Vanaf 1 september kunnen jongens en meisjes in de leeftijd vanaf 4 jaar gratis en vrijblijvend kennismaken met het mooie voetbalspel. Dit blijkt een succes verwijzend naar de hoge opkomsten het afgelopen seizoen. Elke zaterdag worden er verschillende “klasjes” gevuld met deze liefhebbers. Een grote groep vaders, moeders, opa’s en oma’s staat de verrichtingen enthousiast en gezellig te bekijken.

In door hoofdsponsor Rabobank beschikbare gestelde kleding worden de wedstrijden in de Rabo kids League gespeeld. Sportiviteit staat hierbij op nummer 1 zegt voetbalschool coördinator Michel Timmer. Alles met als doel om kennis te maken met de vereniging, plezier te hebben met de voetbalvriendjes en vriendinnetjes en wellicht later te debuteren in het eerste elftal van vv Nunspeet of in de voetsporen te van Ronaldo.

De trainingen worden op zaterdagmorgen van 9.45 uur tot 11.00 uur gegeven.

Deelname is geheel kosteloos en vrijblijvend, aanmelden gewenst via jeugdvvnunspeet@gmail.com.