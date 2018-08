Deel dit artikel:











Doe mee met ‘Record Swishen’ Foto: RTV Hattem

HATTEM - Wat armgezwaai en heupgewieg, meer is het niet. Maar het is rázend populair op de lagere en middelbare scholen; De SWISH! Op 8 september vanaf 16.00 uur wordt tijdens ‘Little New Orleans Hattem’ het allereerste ‘Record Swishen’ neergezet. Dit evenement vindt plaats op het terrein van Houtwerk Hattem.

Geschreven door Mediapartner RTV Hattem

Rechts voor, achter, voor. Links voor, achter, voor…..Swishen is dé hype van het moment. Het ziet er simpel uit, maar vergis je niet. Het lukt ouders nauwelijks en de kinderen lachen. Want kinderen hebben deze moves wél in een hand- arm- en heupomdraai onder de knie. Met zoveel mogelijk kinderen wordt gedurende zeven minuten enthousiast het Record Swishen neergezet. Wil jij meedoen? Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Om 15.00 uur beginnen we met oefenen! Na het zetten van het record kunnen kinderen onder begeleiding een eigen muziekinstrument maken, van saxofoon tot rangelesjang. Alles is aanwezig en deelname is gratis. Net als het hele New Orleans festival dat duurt tot 24.00 uur is alles gratis toegankelijk.

Kijk ook op www.opoeshouseofmusic.nl