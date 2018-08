Bestuurder parkeert auto op paaltje

APELDOORN - Het was precisiewerk, onbedoeld weliswaar. De bestuurder van deze wagen parkeerde zijn Suzuki Swift dinsdagavond op dit paaltje. Het gebeurde in Apeldoorn.

In de bocht waar de Kerklaan overgaat in de Deventerstraat verloor de bestuurder de macht over het stuur. De auto schoot over het naastgelegen fietspad richting de stoep, beschadigde onderweg een verkeersbord en enkele paaltjes, maar het laatste paaltje gaf zich niet gewonnen.

Dat betekende dat de rit boven op dit paaltje eindigde; de wagen hing ruim een halve meter boven de straat.

Beide inzittenden klommen zelf uit de auto en werden nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel. Ze mankeerden niets.