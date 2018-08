Deel dit artikel:











Tweede etappe Boels Ladies Tour begint en eindigt in Nijmegen

NIJMEGEN - De Boels Ladies Tour gaat deze woensdag met een etappe verder in Nijmegen. Vandaag rijden de vrouwen de etappe Nijmegen-Nijmegen over 132,3 kilometer. De deelneemsters komen onder meer door Beek, Berg en Dal, de Ooijpolder en finishen op de Voerweg in Nijmegen.