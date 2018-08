Deel dit artikel:











LIVE: tweede etappe Boels Ladies Tour begint en eindigt in Nijmegen Annemiek van Vleuten start in de oranje leiderstrui

NIJMEGEN - De Boels Ladies Tour gaat deze woensdag met een etappe verder in Nijmegen. Vandaag rijden de vrouwen de etappe Nijmegen-Nijmegen over 132,3 kilometer. De deelneemsters komen onder meer door Beek, Berg en Dal, de Ooijpolder en finishen op de Voerweg in Nijmegen. TV Gelderland zendt de finale van de etappe vanaf 15.00 uur rechtstreeks uit, evenals op de website en de app.