Provincie: 'Doel windenergie in Gelderland is haalbaar, met hulp van Gelderlanders'

ARNHEM - De Provincie Gelderland denkt dat het toch mogelijk is om in 2020 voldoende windenergie in Gelderland op te wekken. Maar dat kan alleen als de plannen voor windmolens samen met omwonenden worden gemaakt.

Gelderland heeft afgesproken om in 2020 230,5 megawatt aan windenergie te produceren. Maar het Rijk verwacht dat Gelderland dat niet gaat halen. Tot nu toe staan er 38 windturbines in de provincie die gezamenlijk 80 megawatt opleveren. Voor nog eens 28 turbines is al zeker dat ze gebouwd gaan worden. En dan zijn er nog eens plannen voor 27 andere windturbines.

Onverwacht snel

Volgens de Provincie Gelderland laten de plannen bij Deil en Nijmegen zien dat procedures onverwacht snel kunnen gaan als omwonenden de plannen steunen. Bovendien zorgen nieuwe technologische ontwikkelingen ervoor dat de windmolens die nog gebouwd moeten worden meer energie opleveren dan was bedacht. Daardoor zou de komende twee jaar snel meer windenergie geproduceerd kunnen worden.

De provincies hebben afgesproken dat als ze hun doelstellingen voor windenergie in 2020 niet halen, dat het deel wat niet is gehaald wordt verdubbeld en alsnog wordt gebouwd. Gelders gedeputeerde Peter Drenth verwacht dat 230 megawatt aan duurzaam opgewekte energie lang niet genoeg is. Gelderland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en dus geen negatieve invloed hebben op het klimaat.

CO2 moet ook omlaag

Overigens zijn er niet alleen afspraken over windenergie. Ook de uitstoot van broeikasgas CO2 moet omlaag. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen beginnen daarom binnenkort met regionale energie- en klimaatgesprekken. Nederland wordt hiervoor opgedeeld in 30 regio’s, waarvan er zes in Gelderland liggen. In elke regio moeten de genoemde partijen met elkaar afspraken maken om ervoor te zorgen dat in 2030 49% minder CO2 wordt uitgestoten.