Rechter doet uitspraak in zaak fatale woningbrand Doetinchem Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen doet deze woensdag uitspraak in de zaak van de fatale woningbrand in Doetinchem. Bij de brand kwam in augustus vorig jaar een 58-jarige vrouw uit Doetinchem om het leven. Een 54-jarige plaatsgenote wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden.

Carla T. zou opzettelijk brand hebben gesticht vlakbij de enige trap naar boven, in het huis aan de Papaverstraat. Er ontstond een uitslaande brand, die het slachtoffer op de bovenverdieping het leven kostte. Beide vrouwen waren niet de bewoners van het huis. De man die het huis huurde, was niet thuis. Hij is de ex van de verdachte. Zij zou uit jaloezie hebben gehandeld, omdat het slachtoffer bij haar ex-vriend woonde. Eis: 16 jaar cel Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 16 jaar cel tegen Carla T. Volgens de officier van justitie is er wettig en overtuigend bewijs van moord en opzettelijke brandstichting. 'Ze heeft het slachtoffer op een afschuwelijke manier de dood ingejaagd.' Bovendien heeft ze volgens justitie omwonenden in gevaar gebracht met haar daad. De buurt had namelijk niet direct door dat er brand woedde. Uiteindelijk moest een aantal omwonenden geëvacueerd worden terwijl de brandweer het vuur bestreed. Drie huizen konden door rook- en roetschade enige tijd niet bewoond worden. Zie ook: 'Carla T. stichtte fatale brand uit boosheid en jaloezie'

