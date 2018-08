Moeder verwaarloosd jongetje Winterswijk in beroep tegen celstraf

WINTERSWIJK MISTE - De moeder van de verwaarloosde Duitse 'campingjongen' gaat in beroep tegen de gevangenisstraf die haar twee weken geleden werd opgelegd. De rechtbank in Zutphen veroordeelde Jessica T. tot drie jaar cel, maar daar is ze het niet mee eens.

Een gezin op camping De Twee Bruggen in Winterswijk trof de toen achtjarige jongen in juli 2017 in alle vroegte aan in hun tent, toen hij de koelkast plunderde. Hij was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren. Het gezin schakelde de campingbeheerder in en haalde de politie erbij. Toen bleek dat de ouders van de jongen op dezelfde camping stonden klopte de politie bij hen aan, waarop de moeder probeerde te vluchten.

Thuisland ontvlucht

Onderzoek wees uit dat het gezin Duitsland was ontvlucht, omdat de moeder daar nog een straf moest uitzitten voor mishandeling van haar oudste kind uit een eerdere relatie, eveneens een jongen. Sinds een tijdje verbleven de ouders met de drie andere kinderen, twee meisjes en de achtjarige jongen, op campings in Nederland.

Ondervoed en vastgebonden

De rechtbank in Zutphen concludeerde dat het jongetje te weinig eten en drinken kreeg, dat hij werd geslagen en werd vastgebonden met tie-wraps. Ook achtte de rechtbank bewezen dat de ouders hun kind opsloten in een kist. Voor die mishandelingen en verwaarlozing kregen de vader en moeder van de 'campingjongen' beiden drie jaar gevangenisstraf.

Niet akkoord

De moeder gaat niet akkoord met die straf, zegt advocaat Aram Sprey, die de moeder juridisch bijstaat. Hij wil het hoger beroep van zijn cliënt niet toelichten. Het Openbaar Ministerie gaat volgens de Gelderlander eveneens in beroep, omdat zij de straf te laag vindt.

Vader akkoord

Vader Udo D. ging anderhalve week geleden wél akkoord met de drie jaar celstraf die hij kreeg opgelegd. Zijn advocaat Hendry de Boer rekende in gesprek met Omroep Gelderland voor dat zijn cliënt misschien niet lang in de gevangenis hoeft te blijven. Als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten, kan De Boer een 'verzoek tot invrijheidsstelling' indienen. 'In dat geval kan hij op 21 juli 2019 weer op vrije voeten zijn', zei de raadsman toen.

