Doelman Piet Velthuizen tekent voor een jaar bij AZ

ARNHEM - Piet Velthuizen heeft zijn handtekening onder een eenjarig contract bij AZ gezet. De oud-doelman van Vitesse trainde al enige tijd mee met de club uit Alkmaar, die voorlopig niet kan beschikken over tweede keeper Rody de Boer.

De 31-jarige Nijmegenaar debuteerde twaalf jaar geleden in de hoofdmacht van Vitesse en haalde het Nederlands elftal. Hij speelde één interland, een vriendschappelijke tegen Japan.

Velthuizen vertrok in 2010 naar het Spaanse Hércules en speelde later voor Hapoel Haifa en Omonia Nicosia. Hij was de afgelopen maanden op zoek naar een club. De doelman hoefde niet lang na te denken toen trainer John van de Brom hem voor AZ polste.

'Dit is een mooie stap', reageerde hij. 'John belde me op en vroeg of ik de rol van tweede keeper wilde invullen. Ik heb goede ervaringen met de trainer en voor mij was het dus een één-tweetje.'