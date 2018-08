'Gijzeling' in Heelsum blijkt ruzie, man mee naar bureau

HEELSUM - De politie heeft dinsdagmiddag op de Anthonie Kroonweg in Heelsum een man aangehouden na een ruzie in de relationele sfeer. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Aanvankelijk kreeg de politie melding van een incident dat leek op een gijzeling, waarbij een verwarde man met een wapen zou dreigen. De politie rukte dan ook in grote getale uit in kogelvrije vesten. Eenmaal aangekomen bleek van een gijzeling echter geen sprake.

De ruzie speelde zich af tussen de bewoner en een andere persoon die aanwezig was in de woning. De politie praatte de man naar buiten en nam hem mee naar het bureau voor verhoor. Aanvullend startte de politie een onderzoek, om te bepalen of er inderdaad een wapen in de woning aanwezig was. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.