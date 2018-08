Deel dit artikel:











Man geeft zichzelf aan na zien van beelden Bureau GLD Presentator Marcel van den Eng en politiewoordvoerder Sigrid Passchier

NIJMEGEN - Een 38-jarige man is opgepakt voor een diefstal in Nijmegen. Hij gaf zich bij de politie aan nadat hij zichzelf herkende op beelden die bijna twee maanden geleden te zien waren in het opsporingsprogramma Bureau GLD van Omroep Gelderland.

De diefstal was eind april in een studentenhuis aan de Dennenstraat. Een rugzak en een laptop werden toen meegenomen. In Bureau GLD werden bewakingsbeelden getoond. Daarbij was de dader goed te zien. De politie heeft de 38-jarige Nijmegenaar verhoord. Bureau GLD is elke woensdagavond te zien bij TV Gelderland vanaf 17.20 uur. Zie ook: Dief slaat zijn slag in studentenhuis Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52