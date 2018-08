Meepraten over de nieuwe commissaris: 500 Gelderlanders deden het

ARNHEM - Ruim 500 Gelderlanders hebben hun mening gegeven over waaraan de nieuwe Commissaris van Gelderland moet voldoen. Een meerderheid vindt dat hij een boegbeeld moet zijn van de provincie en ervaring moet hebben als bestuurder. Dat blijkt uit een enquête van de Provincie Gelderland.

In totaal gaven 531 Gelderlanders hun mening. Dat kon van 17 juli tot en met 20 augustus. Uit eerdere reacties bleek ook al dat inwoners van Gelderland hopen op een commissaris die niet uit de Randstad komt.

De huidige commissaris Clemens Cornielje gaat met pensioen en stopt per 1 februari 2019. Op 3 oktober 2018 stellen Provinciale Staten in een extra vergadering de profielbeschrijving vast waarna ze de profielschets aanbieden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Kort daarna verschijnt de vacature met de Gelderse profielschets in de media.