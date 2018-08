Pianostemmer ontkent mishandeling dominee; advocaat wil meer onderzoek dna-sporen

RHENOY - Er moet aanvullend onderzoek komen naar het dna dat is gevonden op de mouw van de pianostemmer die verdacht wordt van poging tot moord op dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy, november vorig jaar. Daarvoor pleitte de advocaat van de man vanmiddag bij de rechtbank in Arnhem.

De 50-jarige pianostemmer uit Tricht zou de dominee dusdanig hebben mishandeld dat zij een hersenbloeding opliep. Sindsdien is ze halfzijdig verlamd. De pianostemmer zelf heeft ook enige tijd in het ziekenhuis gelegen nadat hij in elkaar zakte vlak na het incident.

Pianostemmer ontkent

Op de mouw van de pianostemmer zijn dna-sporen gevonden van de dominee. Zijn advocaat zegt dat niet duidelijk is wát voor sporen. Als het bloed is, dan was de pianostemmer dus aanwezig toen de dominee de schedel in werd geslagen. Maar als het bijvoorbeeld huidschilfers of haren waren, dan kan er ook ander contact zijn geweest tussen de pianostemmer en de dominee én dan kan ook iemand anders nog aanwezig zijn geweest in de kerk. 'De pianostemmer ontkent dat hij het gedaan heeft', zegt zijn advocaat Jan Peter van Schaik.

Volgens Van Schaik gaat het slecht met de verdachte. Hij is recent weer opgenomen in het penitentiair ziekenhuis in Schevingen. 'Hij is steeds moeilijker verstaanbaar en heeft amper nog herinneringen aan zijn leven voor dit incident. Hij zegt dat hij nog geen hond kwaad zou doen, dus dat hij dit onmogelijk gedaan kan hebben.'

'Zwaar getraumatiseerd'

Bij de zitting deze dinsdag werd de strafzaak nog niet inhoudelijk behandeld, maar werden alleen onderzoekswensen geïnventariseerd. Dominee Ebi Wassenaar was daarbij aanwezig in een rolstoel, gesteund door haar huisgenoot, familie en een advocaat. Twee vaste klanten van de pianostemmer hadden ook de moeite genomen om naar de zeer korte zitting te komen. 'Wij vinden dat duidelijk moet worden dat de pianostemmer zwaar getraumatiseerd is door het overlijden van zijn moeder. Als zij niet was overleden, was dit allemaal niet gebeurd. Hij is helemaal in de war geraakt daardoor en was totaal zichzelf niet meer', zeggen de klanten.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 13 november.

