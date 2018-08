Waterleiding springt onophoudelijk in Elburg

De leiding sprong voor het eerst in de nacht van zondag op maandag. In de uren erna liepen de straten in de buurt onder water. Medewerkers van Vitens arriveerden in de loop van de ochtend en repareerden het lek. Nadat zij vertrokken hielden de leidingen het echter niet lang vol. En ook dinsdag is er nog geen einde aan de wateroverlast. Er stroomt het nodige water door de straten en Vitens blijft af- en aanrijden.

'Binnen een kwartier gaat het mis'

De eigenaresse van een hondentrimsalon in de Winckelstraat beaamt dat het de laatste dagen vaak raak is geweest. De vele waterstoringen hebben haar klandizie gekost, want de honden wassen zit er nu al twee dagen niet in. 'Het busje van Vitens is meerdere keren gekomen, maar zodra die jongens weg zijn gaat het binnen een kwartier elders in de straat mis. De waterdruk wordt opgevoerd en dan knapt de leiding weer. Dus dan staan ze een kwartier later opnieuw in de straat', zegt ze.

Geen verwijten

Ze verwijt de medewerkers van Vitens niets. 'Die doen ook gewoon hun best, zij kunnen er niets aan doen. De hele buurt voorziet ze van koffie, dus niemand neemt hen iets kwalijk. Maar als ik Vitens dan bel, en uitleg dat ik met een hondentrimsalon zit en drie jonge kinderen heb, dan word ik alleen maar doorverbonden', geeft ze aan. 'Het leidingwerk deugt gewoon niet.'

Jerrycans

De buurtbewoonster is wel blij dat Vitens maandag een pallet met jerrycans water neerzette voor bewoners die zonder water zitten. Vervelende bijkomstigheid is alleen dat die pallet razendsnel leeggehaald werd. 'Mensen die met z'n tweeën zijn nemen vijftien, zestien jerrycans mee.'

'Dat is volgens mij niet nodig. Zo blijft er heel weinig over voor mensen die het óók nodig hebben. Gun anderen ook wat. Want wij moeten de wc ook doorspoelen voor drie jonge kinderen. Toen ik dat aangaf bij de jongens die hier in de straat bezig zijn, kwam er gauw een Dixi-toilet. Dat is wel netjes geregeld', zegt ze. Een andere buurtbewoonster sluit zich daarbij aan. 'Die Dixi is super geregeld. Maar het moet niet lang meer duren. Vitens stuurt ons van het kastje naar de muur en weet het zelf ook allemaal niet.'

'Het heeft onze aandacht'

Waterbedrijf Vitens bevestigt dat er 'een paar storingen' zijn geweest, maar spreekt van vijf storingen in acht jaar tijd. 'Het vervangen van de leidingen in Elburg staat op de planning. Het is nog niet daadwerkelijk ingepland, maar het heeft onze aandacht', laat Roeland Kimman weten namens het bedrijf. Dat het leidingwerk in de buurt niet deugt wil hij niet beamen.

'De ene keer gaat een leiding kapot doordat een aannemer 'm per ongeluk raakt, een andere keer gaat er spontaan iets kapot. We hebben wat klachten ontvangen en het heeft onze aandacht.'