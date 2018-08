Multiwielertalent Arensman had nauwelijks tijd om te trainen

DEIL - Er is eigenlijk geen onderdeel in het wielrennen dat Thymen Arensman niet beheerst.

Het 18-jarige talent uit Deil was al Nederlands kampioen veldrijden bij de junioren en tweede bij het NK Tijdrijden. Hij werd derde in Parijs-Roubaix voor beloften en blijkt nu ook een echte klimmer, want hij eindigde als tweede in de Tour de l'Avenir. "Het is een bevestiging voor wat ik in trainingen kon. Maar ik heb mezelf er toch wel mee verrast. Tweede in de Tour de l'Avenir, de Ronde van de Toekomst, de kleine Tour de France als eerstejaars, dat is toch wel bijzonder. Ik ben de derde renner van 18 jaar in de geschiedenis die het podium heeft gehaald. Het was echt wel een kick om met die grote jongens, die al World Tour contracten hebben getekend, omhoog te rijden."

Waar veel wielrenners hele dagen alleen maar trainen, kwam Arensman daar helemaal niet aan toe. "Nee, want ik zat vast aan mijn rooster van de middelbare school. Het gymnasium was lastig om te combineren met het fietsen. Het is allemaal goed gekomen. Ik heb iets minder kunnen trainen dan anderen, maar misschien heb ik daar juist wel profijt van gehad. Ik ga nu geschiedenis studeren aan de universiteit van Utrecht. Ik vind dat echt superleuk en je kunt ook beter iets achter de hand hebben. Want stel dat ik val en niet meer kan wielrennen, dan heb ik toch nog iets achter de hand met dat papiertje."

Arensman rijdt voor SEG, waar jonge talenten worden opgeleid, zoals ook Fabio Jakobsen uit Heukelum. Die maakte inmiddels met succes de overstap naar de profs. "Het is ook een managementbureau en zij hebben er profijt van als jongens prof worden. Daar verdienen ze ook aan. Maar ik heb nog geen haast. Ik wil het eerste jaar van mijn studie eerst voltooien en misschien daarna nog wel meer jaren. Ik kijk wel hoe het gaat. Ik heb uitdagingen zat. Ik wil graag het WK rijden over een maand, maar daarna wil ik ook graag weer gaan veldrijden."