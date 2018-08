PVV wil maatregelen tegen 'zetelroof'

ARNHEM - Statenleden die zich afsplitsen van hun eigen partij en zelfstandig verdergaan moeten niet langer een fractievergoeding krijgen. Dat vindt de Gelderse PVV. De partij wil zo dat 'zetelroof' minder aantrekkelijk wordt.

Politieke partijen krijgen regelmatig te maken met een afsplitsing binnen de eigen partij. En dat heeft grote consequenties. Ten eerste voor de stemverhoudingen, maar ook voor het budget. Een vertrekkend partijlid neemt een deel van de fractievergoeding mee, en de vergoeding die een fractielid zelf krijgt.

Afgelopen periode ging de Gelderse PVV van vijf naar vier zetels toen fractielid Tineke Poortinga zich afsplitste en verder ging als Groep Poortinga. Die zetel krijgt de PVV nu weer terug omdat Tineke Poortinga stopt als Statenlid. Ze vertrekt naar Zeeland en neemt in september afscheid.

Voor een partij is het verlies van een zetel zuur, beaamt fractievoorzitter Marjolein Faber. Ze wil daarom graag dat dit in de toekomst anders gaat. 'Het afsplitsen kan je niet voorkomen; in de wet staat dat het mag', zegt Faber. 'Wat je wel kan doen, is het onaantrekkelijk maken om je af te splitsen. En dit is niet iets van alleen de PVV. Alle partijen hebben hier mee te maken.'

Faber hoopt het initiatiefvoorstel binnenkort te kunnen bespreken met de andere partijen in Provinciale Staten.