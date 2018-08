Winnende Van Vleuten: Kom morgen allemaal naar Nijmegen!

ARNHEM - Annemiek van Vleuten was enorm verrast door haar superieure overwinning in de proloog van de Holland Ladies Tour.

Het was een secondenspel tussen de favorieten in de straten van Arnhem, maar de 35-jarige wereldkampioen tijdrijden uit Wageningen won met een marge van zeven seconden. 'Ja, ik kon het eigenlijk niet geloven op 3,3 kilometer. Een proloog voelt nooit lekker, hoor. Het voelt verschrikkelijk en je weet na de finish eigenlijk helemaal niet of het goed ging of niet. Maar ik had vandaag heel veel power. Ik ben een heel goed seizoen aan het rijden en de hoogtestage betaalt zich ook weer uit.'

De tweede etappe heeft start en finish in Nijmegen, maar voert vooral door de heuvels bij Berg en Dal. 'Complimenten voor de degene die de etappe daar heeft uitgezet. Dus mensen kom allemaal naar Nijmegen, want het gaat heel selectief zijn. Met zeven rondjes en twee zware klims die elkaar snel opvolgen, waaronder de Oude Holleweg. Ik verwacht veel vuurwerk. Ja, ook van mij.'