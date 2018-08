Deel dit artikel:











Regels zitten gloednieuwe aanbouw pleegzorg in de weg Foto: Omroep Gelderland

RHEDEN - Extra ruimte voor opvang van pleegkinderen in een crisissituatie. Dat was wat Willem Kruithof uit Rheden wilde met een nieuwe aanbouw aan zijn huis. De familie is namelijk pleeggezin voor kinderen die dat nodig hebben. Maar de aanbouw bleek een meter te ver naar voren te staan en werd zo een hoofdpijndossier. Kruithof moet het bouwsel weer afbreken van de gemeente.

'We dachten dat we alles netjes volgens de regels hadden gedaan', vertelt Kruithof. 'We mochten tot twee meter achter de voorgevel bouwen, dus dat deden we. Maar toen de gemeente kwam kijken, wezen ze mijn uitstekende voordeur aan als de voorgevel, en niet de lange zijde van het huis. Volgens hen stond de aanbouw dus een meter te ver naar voren. En dus moest het weg.' De buurt in actie En dat valt Willem rauw op zijn dak. Ook de buurt begrijpt er niks van. Niemand heeft last van de aanbouw. Van de buren mag het blijven. Dus wat is dan het probleem? 'De regels', aldus Willem. 'Ik snap ook wel dat die er zijn. Maar soms moet je je daar iets minder halsstarrig aan vasthouden. De gemeente mag een uitzondering maken, maar wil dat niet.' En dus begon Willem een rechtszaak tegen de gemeente. Die dient vrijdag bij de rechtbank in Arnhem. De gemeente zelf wil tot na de uitspraak niet op het verhaal reageren. Ook buurtbewoners gaan met Willem mee naar de rechter.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52