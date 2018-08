Aanhouding voor mishandeling waarbij 83-jarige overleed

ARNHEM - De politie heeft een 27-jarige man uit Arnhem aangehouden voor de mishandeling bij een bushalte bij het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.

Een 83-jarige man uit Den Haag raakte op zaterdagmiddag 18 augustus zwaargewond nadat hij bij een ruzie ten val was gekomen. De man overleed gisteren. Uit sectie moet nog vast komen te staan of er een verband is tussen het overlijden van de man en de ruzie.

Het slachtoffer stond op de bewuste zaterdag bij de bushalte te wachten toen hij ruzie kreeg met de inzittenden van een passerende auto. Waar het conflict over ging is niet bekend. Toen de auto plotseling hard wegreed, is de man door onbekende redenen ten val gekomen.

De Arnhemmer wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. Uit onderzoek moet duidelijk worden wat zijn rol precies is geweest.

De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over wat zich precies heeft voorgevallen.

