Aziatische tijgermug aangetroffen in Westervoort

WESTERVOORT - In Westervoort is de Aziatische tijgermug aangetroffen. Dat meldt de gemeente Westervoort op Facebook.

Een bewoner aan Het Biezenweitje in Westervoort heeft de vondst van een exotische mug gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA heeft dinsdag in het laboratorium vastgesteld dat het inderdaad om een Aziatische tijgermug gaat.

Tuinen inspecteren

De NVWA wil nu – voordat ze eventueel gaat bestrijden – eerst weten of er meer tijgermuggen in die buurt zijn. Daarom zoekt de NVWA deze week in de directe omgeving van de vindplaats naar larven en zal de NVWA ook lokvallen in de woonwijk plaatsen om te kijken of er meer tijgermuggen zijn.

De NVWA gaat tuinen of bedrijfsterreinen inspecteren en eventuele broedplaatsen (in bakjes en emmertjes waar regenwater in blijft staan) bemonsteren.

Knokkelkoorts en zikakoorts

De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen ziekten verspreiden, is volgens de gemeente te verwaarlozen. Het gaat hierbij om ziekten zoals dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts.

Eerder deze maand werd de Aziatische tijgermug opnieuw in Aalten aangetroffen.

