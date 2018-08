Ongeval A12: files A12 en A50 opgelost

ARNHEM - Op de A12 bij knooppunt Grijsoord is dinsdagmiddag een ongeval gebeurd. Daardoor ontstonden lange files op de A50 en A12 richting Utrecht.

Het eenzijdige ongeval gebeurde op de weg van knooppunt Grijsoord naar de A50 richting Nijmegen. De verbindingsweg was enige tijd afgesloten zodat hulpdiensten hun werk konden doen. Weggebruikers moesten keren bij de af- en oprit Oosterbeek.

Er werd een mobiel medisch team in een traumahelikoper naar de locatie van het ongeval gevlogen om ondersteuning te bieden. De inzittende van de auto is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Lange files

Verkeer tussen de Duitse grens en Utrecht moest rekening houden met meer dan een uur vertraging, er stond op het hoogtepunt meer dan 10 kilometer file. Verkeer richting Rotterdam/Eindhoven werd geadviseerd om te rijden via Nijmegen (A325, A50).

Verkeer op de A50 in de richting van Oss naar Apeldoorn moest tussen Renkum en knooppunt Waterberg rekening houden met een vertraging van een kwartier (7 km).

Opvallend rijgedrag

Volgens de politie kwamen er eerder meldingen binnen over het rijgedrag van het slachtoffer, een 54-jarige vrouw uit Maarssen. De vrouw zou langzaam en dan weer snel over de snelweg hebben gereden. De vrouw schoot uit de bocht en is over 2 vangrails geslagen voor de politie haar kon bereiken.