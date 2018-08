File door zwaar ongeval A12

ARNHEM - Op de A12 bij knooppunt Grijsoord is een ongeval gebeurd. Daardoor staat een file op de snelweg.

Het ongeval gebeurde op de weg van knooppunt Grijsoord naar de A50 richting Nijmegen. De verbindingsweg is afgesloten, weggebruikers moeten keren bij de af- en oprit Oosterbeek.

Het is niet bekend of er geworden zijn gevallen. Wel is een mobiel medisch team in een traumahelikoper bij de locatie van het ongeluk geland.