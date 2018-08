Politie vindt deel gestolen dienstwapens terug in Otterlo

OTTERLO - Bij een inval aan de Weversteeg in Otterlo heeft de politie dinsdagochtend een deel van gestolen dienstwapens gevonden. Die bleken afkomstig van een inbraak bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) in Zutphen, een maand geleden.

Na de diefstal in juli zette de politie direct een groot team op de zaak. Dat team kreeg onlangs informatie dat er in de woning aan de Weversteeg mogelijk aanwijzingen lagen. Dinsdagochtend werd de inval gedaan met een team van zo'n dertig personen.

Bij de inval zette de politie specialisten van Defensie, digitaal rechercheurs en speurhonden in. Een deel van de gestolen dienstwapens werd teruggevonden. Wat er precies is aangetroffen wil de politie niet zeggen.

De zaak is echter nog niet afgerond, want er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De onderzoeksleider zegt wel blij te zijn met dit eerste resultaat. 'Het geeft ons alle vertrouwen dat we de verantwoordelijken van deze diefstal op het spoor komen. En dat we natuurlijk de hele buit terugvinden.'

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Vaak zijn ze te herkennen aan de rondrijdende busjes met donkere strepen en een logo van de Rijksoverheid erop. Medewerkers van de dienst dragen, net zoals politieagenten, een wapen.

