Nijmeegse in elkaar geslagen en beroofd na rijles

NIJMEGEN - Een 20-jarige vrouw uit Nijmegen is vrijdag in haar woonplaats bestolen en mishandeld. Dat gebeurde na afloop van haar rijles. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

Het slachtoffer was rond 14.40 uur net klaar met haar rijles. Ze parkeerde de lesauto aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen, om een nieuwe leerling in te laten stappen en zelf achterin plaats te nemen. Tijdens het parkeren zagen het slachtoffer en de instructeur een man en vrouw ruziën op straat.

Tas uit auto

Op het moment dat het slachtoffer de auto stilzette was de nieuwe leerling nog niet gearriveerd. Plots stapte de vrouw die daarvoor nog ruzie stond te maken achter in de auto. De 20-jarige Nijmeegse wilde vervolgens zelf achterin gaan zitten. Ze zag dat de net ingestapte vrouw over de achterbank naar de andere kant van de auto ging. Daarbij vielen de tas van de rij-instructeur en die van de 20-jarige Nijmeegse uit de auto.

De vrouw die even daarvoor was ingestapt griste de tas van het slachtoffer mee. Toen de Nijmeegse haar tegen wilde houden, kreeg ze meerdere klappen in het gezicht. Daarna sloeg de vrouw met de tas op de vlucht. Het slachtoffer moest zich laten behandelen door een arts.

Politie zoekt getuigen

Van de dader is geen signalement. Hoewel de politie al enkele getuigen sprak, is zij op zoek naar meer mensen die iets gezien of gehoord hebben van de beroving en mishandeling. Wie meer weet wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844. Wie de politie anoniem wil tippen kan dat doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.