'Eén van de lelijkste gebouwen van Nijmegen' over een jaar gesloopt

NIJMEGEN - Wethouder Tiemens noemde Metterswane deze zomer nog 'één van de lelijkste gebouwen van Nijmegen'. Maar over een jaar is ze daar van af want dan start de nieuwbouw tegenover station Nijmegen. Op de plek van het kantoorgebouw komen appartementen een hotel, winkels en horeca.

Het grootste deel van de betonnen kolos met rood-geel getinte ramen staat al jaren leeg, alleen op de begane grond zaten nog een horecazaak en een bedrijfsruimte. Het gebouw staat pal tegenover de ingang van station Nijmegen.

De nieuwbouw had er eigenlijk in 2015 al moeten staan, maar dat werd uitgesteld vanwege de crisis. De gemeente heeft in Kondor Wessels een nieuwe ontwikkelaar gevonden die het project wil realiseren.

In het nieuwe gebouw is ruimte voor maximaal 264 appartementen, minimaal 50 daarvan zijn bestemd voor sociale huur. In het hotelgedeelte komen ongeveer 110 kamers in de 3-4 sterrenklasse. In het gebouw kan verder nog maximaal 4000 vierkante meter kantoorruimte worden gerealiseerd. Op de begane grond komt ongeveer 1600 vierkante meter commerciële ruimte voor horeca en een supermarkt. De parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor de bewoners en gebruikers komen op eigen grond, onder het gebouw.

Het pand krijgt vijf verschillende bouwhoogtes: aan de kant van de Burgemeester Hustinxstraat is de hoogte 23, 18 en 13 bouwlagen. Daarmee sluit de hoogte aan bij de onlangs gerealiseerde Nimbustoren en het gebouw boven Doornroosje. Aan de stationskant en langs de van Schaeck Mathonsingel loopt de bouwhoogte af naar respectievelijk 13 of 9 en 9 of 6 bouwlagen.

Klaar voor de toekomst

Vanwege de ligging tegenover het station en het feit dat de appartementen vooral aan studenten en starters zonder auto zullen worden verhuurd, is er niet voor ieder appartement een eigen parkeerplaats. De bewoners van de appartementen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een pilotproject voor autodelen. Ook wordt de nieuwbouw aangesloten op het warmtenet.

Aantrekkelijker stationsomgeving

De nieuwbouw tegenover het station met de verschillende functies past in het streven om de omgeving van het station aantrekkelijker te maken. De gemeente werkt hiervoor samen met de Provincie Gelderland, ProRail en de NS. Aan de westzijde wordt de perrontunnel in het station doorgetrokken waardoor hier een volwaardige ingang ontstaat. Aan de oostkant wil Nijmegen onder andere de fietsenstallingen, de uitstraling van het gebied en de looproutes verbeteren. De nieuwe looproute langs de Burgemeester Hustinxstraat is hierin de eerste stap. In het Nijmeegse stationsgebied komen dagelijks zo’n 50.000 treinreizigers en 30.000 busreizigers. Daarmee is het een belangrijke en levendige plek in de stad.