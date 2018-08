Dino's komen naar Burgers' Zoo

ARNHEM - De tyrannosaurus rex, de triceratops, de stegosaurus, de steracosaurus... Ze komen naar Burgers' Zoo. Dit najaar zijn deze dieren uit lang vervlogen tijden op ware grootte te bewonderen!

Koninklijke Burgers’ Zoo organiseert voor de herfstvakantie van zaterdag 29 september tot en met zondag 28 oktober 2018 het evenement Dino’s in the Zoo. Meer dan 50 reusachtige brullende en bewegende dinosaurussen doemen overal op, verspreid door het hele dierenpark. Het grootste exemplaar is een indrukwekkende Brachiosaurus met een lengte van maar liefst 12 meter.



Van 13 tot en met 28 oktober 2018 verzorgen dierentuingidsen dagelijks om 10.00 uur een dinosaurus-gerelateerde rondleiding, waarbij specifieke kenmerken van dinosaurussen vergeleken worden met reptielen en vogels die nu nog leven.

In de Bush staat in dezelfde periode dagelijks van 11.00 tot 13.00 uur een infotafel over dinosaurussen. Op de route langs de dinosaurussen staan diverse informatieborden over deze reusachtige reptielen. Tenslotte kunnen kinderen ook gratis een dinosaurus-speurtocht bij de informatietafel meenemen.