Joodse scout en de bevrijder die niet kon zwemmen in eerste september-uitzending

OOSTERBEEK - Het Omroep Gelderland-programma '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020' start in de septembermaand met met vier speciale Market Garden-uitzendingen. Maandag 3 september met bijzondere verhalen van mensen die vertellen over de gevechten tijdens de Slag om Arnhem, het evacueren uit het oorlogsgebied, aandacht voor een graf dat een gezicht krijgt en bijzondere, soms onbekende oorlogsmonumenten.

Eerste herdenking Oosterbeek

Eefdenaar Fred Senator vertelt over hoe hij met zijn pleegbroer samen een krans mocht leggen bij de eerste herdenking op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Twee Joodse jongens van een Arnhemse scoutinggroep die onder de indruk waren van het ceremonieel op een plek die nu een monumentale bedevaartsoord is geworden voor iedereen die de mannen van de Slag om Arnhem wil eren.

Het graf van Peter Burke Hill

Het graf dat een gezicht krijgt is dat van de Engelsman Peter Burke Hill. Hij is geboren in 1922 in het Engelse Darlington en was twintig jaar oud toen hij zich vrijwillig opgaf voor het leger en kon niet zwemmen. Burke Hill landde met zijn zweefvliegtuig in de omgeving van Arnhem, maar probeerde zich net als veel andere Engelse militairen over de Rijn in veiligheid te brengen toen de Duitsers hard terugsloegen.

Soms willen mensen niet meer aan de oorlog worden herinnerd. In Wolfheze staat een monument dat door inzet van 1 man met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen. En in Elst doken mensen tijdens de gevechten in september niet alleen de kelders in, maar zochten ze ook beschutting in een grote duiker onder de weg van Arnhem naar Nijmegen.

Uitzending: maandag 3 september vanaf 17.20 uur en eerder die dag op onze sociale media.

Zie voor meer informatie www.75jaarvrijheid.nl waar u ook uw verhaal of evenement kunt delen.

Foto: Gelders Archief, collectie B.G. Ham