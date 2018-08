Herhalingscursus EHBO bij Rode Kruis

ARNHEM - Het Rode Kruis afd. Hattem-Wapenveld houdt zaterdag 29 september een herhalingsdag/bijscholing EHBO. Hiervoor zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Is de geldigheid van je certificaat binnenkort verlopen? Hoog tijd voor het opfrissen van je kennis, het oefenen van je vaardigheden en kennismaken met nieuwe weetjes rond de eerste hulpverlening.

Ook mensen met het diploma EHBO van het Oranje Kruis zijn hartelijk welkom. Bij gebleken bekwaamheid wordt je inspanning beloond met een Europees erkend certificaat van het Nederlandse Rode Kruis (inclusief pasje) dat weer twee jaar geldig is.

Doe mee en meld je aan op de website of bel met de opleidingscoördinator EHBO Magda Dekker, (038) 4441 097). De afdeling ondersteunt ook georganiseerde evenementen met ervaren hulpverleners, kan zorgdragen voor vervoer op medisch of sociaal gebied en daarnaast reikt het Rode Kruis handvatten aan voor zelfredzaamheid in noodsituaties.

Ga voor meer informatie over het complete cursusaanbod en activiteiten naar www.rodekruis.nl/hattem-wapenveld

Zaterdag 29 september, Van Galenstraat 40, van 9.00 tot 17.00 uur.