Ontdek historische parels tijdens Open Monumentendag

ARNHEM - Op zaterdag 8 en zondag 9 september is het weer Open Monumentendag. Uiteraard is er in heel Gelderland van alles te beleven. Her en der gaan er ook deuren open die anders voor publiek gesloten zijn. Zo kijkt Esther binnen in een monumentaal woonhuis in Dieren, gaat ze naar kasteel Waardenburg en bezoekt ze de resten van de Romeinse tempel in Elst.

Maar er is dit weekend nog veel meer te doen! Ga voor inspiratie, tips en adressen naar de website van Open Monumentendag.